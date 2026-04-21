Tuo figlio mi deve 500 euro | l’estorsione per un debito di droga

Da latinatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri a Fondi con l’accusa di aver tentato di estorcere 500 euro a un altro uomo. Secondo l’accusa, avrebbe minacciato di denunciare un debito legato a questioni di droga. L’indagine ha portato all’arresto e all’accertamento di un tentativo di estorsione aggravata. La vicenda si è svolta nel corso di un intervento delle forze dell’ordine sul territorio.

Estorsione aggravata: questa l’accusa nei confronti di un ragazzo di 28 anni arrestato dai carabinieri a Fondi. L’operazione è stata condotta dai militari della locale Tenenza con i colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Terracina che hanno arrestato in flagranza il ragazzo subito.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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