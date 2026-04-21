Tuo figlio mi deve 500 euro | l’estorsione per un debito di droga

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri a Fondi con l’accusa di aver tentato di estorcere 500 euro a un altro uomo. Secondo l’accusa, avrebbe minacciato di denunciare un debito legato a questioni di droga. L’indagine ha portato all’arresto e all’accertamento di un tentativo di estorsione aggravata. La vicenda si è svolta nel corso di un intervento delle forze dell’ordine sul territorio.

Estorsione aggravata: questa l’accusa nei confronti di un ragazzo di 28 anni arrestato dai carabinieri a Fondi. L’operazione è stata condotta dai militari della locale Tenenza con i colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Terracina che hanno arrestato in flagranza il ragazzo subito.🔗 Leggi su Latinatoday.it Multi SubHis Father Abandoned Him for 15 Years—Now He Wants His Son’s Bone Marrow Notizie correlate Leggi anche: Il debito per la droga e le minacce di morte: 40enne arrestato per estorsione Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L'educazione dei miei due figli e la lotta contro la paura della paura; La trappola della manosfera: ecco perché dovresti fare subito queste domande a tuo figlio - di Enrico Galiano; Quando il figlio sbaglia: la famiglia rischia già il portafoglio, ma la tagliola penale resta un miraggio giuridico; Un papà arrabbiato con l'allenatore: Mi sono sentito dire tuo figlio è grasso. «Tuo figlio mi ha scritto una mail, si vuole suicidare», la madre chiama la Polizia e gli agenti salvano l'uomo: aveva già la pistola in manoGli agenti della Polizia di Stato sono arrivati appena in tempo. «Fai in fretta, tuo figlio mi ha scritto una mail e si vuole suicidare», questo il contenuto della telefonata dell'amico di un uomo ... brescia.corriere.it Studio Laudando. . Sai che potresti perdere l’indennità di frequenza nei mesi estivi senza accorgertene Questa prestazione viene erogata solo se tuo figlio frequenta scuola o centri terapeutici. In estate, senza frequenza, l’INPS può sospenderla. Ma se il min - facebook.com facebook