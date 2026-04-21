A pochi chilometri dall’Italia si trova un Paese dominato dal verde, che si manifesta in diversi ambienti, dai tunnel nascosti alle miniere umide, passando per antichi siti riconosciuti dall’Unesco. Ogni sei anni si ripete un rito tradizionale che coinvolge le comunità locali, testimoniando usanze radicate nel tempo. Questo viaggio permette di scoprire luoghi storici e tradizioni che si intrecciano con il paesaggio naturale circostante.

A pochi chilometri dall’Italia c’è un Paese in cui il verde non è un semplice sfondo, bensì una presenza che avvolge a ogni angolo. In Slovenia anime diverse si fondono senza sforzo: l’anima alpina, quella pannonica e quella mediterranea. Tutto, qui, sembra tenuto insieme da un’idea precisa: rallentare senza rinunciare a nulla. Le piazze sono vive ma mai caotiche, la tradizione convive con la creatività contemporanea, e, se le si concede il tempo, la Slovenia stupisce anche al di là degli itinerari più battuti. Soprattutto quando il viaggio si incrocia con uno spettacolo che si ripete ogni sei anni. La Passione di Škofja Loka. Siamo a Škofja Loka, a una ventina di chilometri dall’aeroporto della capitale Lubiana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tunnel segreti, merletti, miniere umide e un rito che si ripete ogni sei anni: la nostra guida per un viaggio in Slovenia tra siti Unesco e tradizioni

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