La caduta di Orbán e il silenzio imbarazzato di Salvini

In Ungheria, il risultato elettorale ha portato alla sconfitta di Viktor Orbán, un esponente di spicco del centrodestra europeo. La vittoria dell’opposizione ha attirato l’attenzione anche in Italia, dove i leader del centrodestra osservano con attenzione gli sviluppi. Giorgia Meloni e Matteo Salvini non hanno rilasciato dichiarazioni sui risultati ungheresi, mentre il voto ha seguito una recente battuta d’arresto nei sondaggi per il referendum sulla separazione delle carriere.

La sconfitta di Viktor Orbán è un nuovo tassello che può indebolire il centrodestra italiano. Anche se largamente atteso, il risultato del voto ungherese non aiuta Giorgia Meloni e Matteo Salvini, già in difficoltà dopo la débâcle del referendum sulla separazione delle carriere. È rumoroso il silenzio del capo leghista nella notte dopo lo spoglio a Budapest. pic.twitter.comMyD7U9C2L0 — BaKong (@bakong) April 13, 2026 Salvini aveva risposto all’appello di Orbán e aveva partecipato a un evento organizzato dai Patrioti europei nella capitale ungherese a sostegno della ricandidatura del presidente uscente, il 23 marzo scorso. Matteo Salvini e Viktor Orbán (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La caduta di Orbán e il silenzio imbarazzato di Salvini Leggi anche: Claudia Conte: “Una relazione con il ministro Piantedosi? Sì, non posso negarla”. Dal Viminale nessun commento, solo un imbarazzato silenzio Leggi anche: Il Salvini perfetto: non parla e la Lega cresce (e il 23 va da Orban)