Due donne sono state arrestate mentre erano in stazione a Bergamo, in attesa del treno di ritorno verso la Campania. Le accuse riguardano la truffa ai danni di due anziane residenti a Curno e Lallio. L’arresto è stato effettuato questa mattina, poco dopo l’arrivo delle donne, che sono state fermate prima di salire sui mezzi per tornare a casa.

IN TRIBUNALE. Arrivati la mattina dalla Campania, presi a Bergamo mentre erano in attesa del treno per il ritorno. Avevano colpito a Curno e Lallio. Erano stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Bergamo nel giro di 10 minuti l’uno dall’altro alla stazione ferroviaria di Bergamo, il primo per un colpo messo a segno ai danni di una 79enne di Lallio, l’altro nei confronti di una 91enne di Curno. In Tribunale a Bergamo sono stati entrambi condannati in due processi distinti, celebrati in abbreviato. Siamo nell’ambito delle truffe agli anziani, in questo caso contattati sul telefono fisso da un fantomatico carabiniere, il quale comunica che l’auto di un familiare risulta coinvolta in una rapina e che c’è la necessità di controllare che gioielli e denaro presenti in casa non siano provento del reato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Truffano due anziane a Curno e Lallio, arrestati in stazione mentre tornavano a casa

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