Tribunale di Terni Francesco Maria Ferranti | Impegno concreto da parte di chi rappresenta il territorio a livello nazionale

Recentemente si è discusso molto della possibile chiusura del Tribunale di Terni, con commenti e prese di posizione da parte di diverse categorie professionali e rappresentanti politici. Tra le voci, quella di un rappresentante del territorio ha sottolineato un impegno concreto da parte di chi opera a livello nazionale per tutelare questa istituzione. La questione ha suscitato un ampio dibattito pubblico e ha portato all’attenzione l’importanza del presidio giudiziario locale.

“In questi giorni ha tenuto banco il dibattito, con relative prese di posizione da parte di categorie professionali e anche di esponenti politici, relativo alla chiusura del Tribunale di Terni. Reputo sia opportuno fare chiarezza, poiché i politici non possono limitarsi a dire che la chiusura di.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, omaggio a Maria Cristina Di Francesco: “Una donna sempre dalla parte delle donne, con il senso civile e la passione per la vita”Il romanzo di Alessandra D’Egidio ‘Due meno Due, una storia di amicizia e di rinascita’ spunto di discussione e approfondimento dell’evento ‘Il ruolo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terni, Il sottosegretario Emanuele Prisco: Il taglio del tribunale di Terni non è all’ordine del giorno del governo; Mozione Pd contro l'ipotesi di chiusura del tribunale di Terni; Ternana in esercizio provvisorio; L’Ascoli prepara al meglio la gara contro il Guidonia con le antenne puntate sul tribunale di Terni. Terni, Il sottosegretario Emanuele Prisco: «Il taglio del tribunale di Terni non è all’ordine del giorno del governo»TERNI - «Il taglio del tribunale di Terni non è all’ordine del giorno del governo che anzi, punta a costruire una giustizia sempre più vicina ai cittadini. ilmessaggero.it Ternana, il Tribunale dichiara la liquidazione giudiziale: squadra avanti con esercizio provvisorioSentenza del Tribunale di Terni: nominati i curatori e attività garantita per tre mesi per salvaguardare titolo sportivo e valore del club ... ternananews.it Scongiurata l'estromissione e il conseguente annullamento di tutti i risultati. Il Tribunale di Terni ha decretato l'esercizio provvisorio per il club umbro per i prossimi tre mesi. Poi si vedrà - facebook.com facebook . @seriecofficial | Ternana, venerdì 17 aprile udienza al Tribunale di Terni x.com