Il sindaco di Tarzo ha annunciato l’intitolazione di una piazza alle “32mila vittime di errori giudiziari”. La decisione è stata presa dalla giunta comunale alcuni giorni prima di un referendum e non è stata pubblicizzata per evitare che fosse interpretata come una mossa elettorale. Associazioni e opposizione hanno presentato ricorso al Prefetto contro questa delibera. Il parlamentare leghista ha precisato che l’iniziativa non vuole essere un attacco alla magistratura.

Gianangelo Bof, parlamentare leghista e sindaco di Tarzo, in provincia di Treviso, assicura: “Non vuol essere un attacco alla magistratura, la delibera della giunta comunale è stata approvata giorni prima del referendum e non l’abbiamo pubblicizzata allora perché non sembrasse una mossa elettorale”. Eppure la provocazione, adesso che il referendum si è concluso con la vittoria di chi ha difeso l’integrità del Consiglio Superiore della magistratura, è piuttosto evidente nella decisione di intitolare una piazzetta alle “Vittime di errori giudiziari”. Basta leggere il testo della delibera numero 29 approvata il 16 marzo scorso, per capire come l’iniziativa adottata su impulso dell’ex coordinatore provinciale della Liga Nord sia perfetta per scatenare uno scontro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Treviso, il sindaco di Tarzo intitola una piazza alle “32mila vittime di errori giudiziari”. Associazioni e opposizione ricorrono al Prefetto

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