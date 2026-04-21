Trenord | tra gennaio e marzo puntuale l' 84% delle corse

Tra gennaio e marzo 2026, in Lombardia, sono stati effettuati 204 mila treni del servizio regionale, trasportando complessivamente 55 milioni di passeggeri. Durante questo periodo, l’84% delle corse è risultato puntuale, secondo i dati forniti dall’azienda di trasporto ferroviario. La percentuale si riferisce alle corse effettuate senza ritardi significativi, confermando un livello di affidabilità del servizio.

Fra gennaio e marzo 2026 in Lombardia sono circolati 204 mila treni del servizio ferroviario regionale, su cui hanno viaggiato 55 milioni di passeggeri. L’84% delle corse è arrivato a destinazione puntuale; il dato è in linea con quello dello stesso periodo del 2025. L’89,6% dei treni è arrivato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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