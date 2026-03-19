Trenord tra gennaio e febbraio 34 milioni di passeggeri in Lombardia 83% di corse puntuali

Tra gennaio e febbraio, in Lombardia, sono stati 131mila i treni del servizio ferroviario regionale circolati, con 34 milioni di passeggeri che hanno utilizzato il trasporto. Durante questo periodo, l’83% delle corse è stato effettuato in orario, secondo i dati ufficiali. La regione ha visto un’ampia partecipazione di utenti che si sono affidati quotidianamente ai treni per i loro spostamenti.

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