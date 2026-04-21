Tra gennaio e marzo 2026 in Lombardia sono stati operati 204.000 treni del servizio ferroviario regionale, con un totale di 55 milioni di passeggeri trasportati. Questi dati sono stati diffusi in occasione di una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda responsabile del servizio. La questione della puntualità dei treni è stata sollevata, ma senza ulteriori dettagli sulla percentuale di treni in orario o eventuali ritardi.

Milano, 21 aprile 2026 – Fra gennaio e marzo 2026 in Lombardia sono circolati 204mila treni del servizio ferroviario regionale, su cui hanno viaggiato 55 milioni di passeggeri. L’ indice di puntualità ha toccato l’ 84% delle corse, arrivate a destinazione in orario: il dato è in linea con quello dello stesso periodo del 2025. L'89,6% dei treni è arrivato a destinazione entro 7 minuti dall'orario programmato; 96,6% entro 15 minuti. Nel periodo indicato, sulla puntualità hanno inciso anche fattori esterni al sistema: maltempo, comportamenti scorretti, interventi delle Autorità. Se si escludono queste cause "esterne", la puntualità dei treni in Lombardia è stata del’ 87,5%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenord, tra gennaio e marzo circolati 204mila treni e 55 milioni di passeggeri. E la puntualità?

Notizie correlate

Leggi anche: Trenord, tra gennaio e febbraio, 34 milioni di passeggeri in Lombardia, 83% di corse puntuali

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ripartono le Gite in treno con Trenord: alla scoperta della Lombardia con lentezza; Treni, guasto a Treviglio e ritardi fino a 40 minuti: bocciate cinque linee su otto; Trenord, da maggio il personale delle forze armate viaggia a prezzo agevolato; Trenord, dall'1 maggio abbonamento annuale a 20 euro (ma non per tutti).

Trenord, tra gennaio e marzo circolati 204mila treni e 55 milioni di passeggeri. E la puntualità?L’84% delle corse è arrivato a destinazione in orario. Il boom durante il periodo olimpico con un’offerta di 120 convogli in più ogni giorno ... ilgiorno.it

Trenord: tra gennaio e marzo circolati 204mila treni. Trasportati 55 mln di passeggeri(FERPRESS) – Milano, 21 APR – Fra gennaio e marzo 2026 in Lombardia sono circolati 204mila treni del servizio ferroviario regionale, su cui hanno viaggiato 55 milioni di passeggeri. L’84% delle corse ... ferpress.it

Trenord, da maggio il personale delle forze armate viaggia a prezzo agevolato. Assessore Lucente: 'Aumenta la sicurezza a bordo' #ANSA x.com

Un convoglio Trenord della Linea S13 ha urato un merci in uscita dalla stazione di Certosa. Nessuna conseguenze per i passeggeri e il personale a bordo facebook