Trasmissione monocorona | l' analisi degli sviluppi metrici

Negli ultimi anni, la trasmissione monocorona è diventata una scelta sempre più diffusa tra i professionisti, grazie ai benefici che in teoria offre in termini di efficienza meccanica e aerodinamica. La sua applicazione si è ampliata in vari ambiti, portando a un crescente interesse per gli aspetti tecnici e le performance di questa configurazione. Numerosi studi sono stati condotti per analizzare gli sviluppi metrici che riguardano questa tecnologia.

Il monocorona arriverà ad imporsi anche nel mondo road? E' la domanda che balena da qualche anno tra gli appassionati, che provano a scrutare tra le intenzioni dei maggiori costruttori di trasmissioni per capire se, come avvenuto nella mountain bike e come in parte anche nel gravel, si sta avvicinando il momento di mandare definitivamente in pensione il caro vecchio deragliatore anteriore. Le opzioni da parte di Sram e di Campagnolo sono già disponibili, Shimano ancora no ma c'è da scommettere che con la nuova edizione a 13 velocità prossima all'uscita, una variante 1x è più che auspicabile. Nel precedente articolo abbiamo capito che a livello di pesi la differenza non è poi così marcata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trasmissione monocorona: l'analisi degli sviluppi metrici Notizie correlate Trasmissione monocorona: ecco le opzioni, e cosa cambia a livello di pesoSe ne fa un gran parlare anche nel mondo road, e chissà se rappresenterà la configurazione principale che dovremo attenderci di qui a qualche anno. Analisi del mercato dell'Olimpia Milano: prospettive e sviluppiIl panorama del mercato legato a Olimpia Milano ruota intorno a una serie di nomi chiave e a scenari di rilancio che potrebbero influenzare il passo...