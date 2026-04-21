Traona nuovo volto all’argine dell’Adda | pista ciclopedonale luci e ricariche e-bike

Un intervento di pulizia e riqualificazione ha interessato il tratto dell’argine dell’Adda tra Valletta e Piussogno. Sono stati realizzati nuovi percorsi ciclopedonali, installate luci e punti di ricarica per le e-bike. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dell’area, offrendo uno spazio più accessibile e funzionale a chi percorre l’argine. Il progetto mira a valorizzare questa zona e a favorire l’uso di mezzi sostenibili.

Un intervento di pulizia e riqualificazione per restituire nuova vita all’argine dell’Adda nel tratto compreso tra la Valletta e Piussogno. È questo il nuovo progetto avviato dal Comune di Traona, illustrato dal sindaco Maurizio Papini, che punta a trasformare il percorso in una pista.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Ciclopedonale sull'Adda, nuovo cedimento: le immagini dal droneDalla mattinata di lunedì 16 febbraio, sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la protezione civile. Leggi anche: Mobilità dolce, viale Bellini cambia volto: inaugurato il nuovo tratto ciclopedonale