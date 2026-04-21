Il traffico a Roma nella serata del 21 aprile 2026 alle 19:30 mostra una diminuzione sulla principale rete viaria della città. Sono stati segnalati alcuni problemi che hanno causato rallentamenti, ma nel complesso la circolazione si presenta più fluida rispetto ad altri momenti della giornata. La situazione è monitorata da vicino, con interventi in corso per gestire eventuali criticità.

Luceverde Roma traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove per un incidente Ci sono rallentamenti e code tra Ardeatina e Ciampino incidente anche su via Pontina code a tratti tra Tor de' Cenci e raccordo anulare in direzione della città ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso Francia via Salaria verso San Giovanni coda tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Monti Tiburtini e via Salaria via al palazzo dello sport dell'EUR questa sera appuntamento con Gianni Morandi possibili rallentamenti e...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-04-2026 ore 19:30

Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che...

Traffico Roma del 19-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma trovati a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Ztl Roma: quali sono, regole e orari; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma.

Traffico Roma del 21-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove per un incidente Ci sono rallentamenti e code ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 21-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buonasera Bentrovati intenso traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma diversi disagi registrati sul Raccordo Anulare disagi legati al traffico intenso ... romadailynews.it

Weekend a Roma con modifiche alla viabilità tra eventi, concerti, sport e cantieri: traffico intenso e possibili disagi su più quadranti della città Eterna - facebook.com facebook