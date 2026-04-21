Traffico Roma del 21-04-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 21 aprile 2026, si sono registrati rallentamenti sul raccordo anulare di Roma, in particolare nella carreggiata esterna tra l’area di Roma Fiumicino e un tratto non specificato. La circolazione ha subito alcune congestioni in entrambe le direzioni, con code che si sono formate in diversi punti lungo il tratto interessato. Nessuna informazione riguardo a incidenti o chiusure temporanee è stata comunicata.

Luceverde Roma raccordo anulare in particolare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra via della Pisana e via Aurelia incolonnamenti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale a raccordo anulare qui oltre al traffico è segnalato anche un incidente all'altezza di Tor Cervara incolonnamenti poi sull'Ardeatina lo guardiamo la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in centro su via del Muro Torto code per...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-04-2026 ore 18:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 18-04-2026 ore 18:30Luceverde Lazio mentre vado all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile che vede... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma; Alba: le modifiche alla circolazione attive nei prossimi giorni. Traffico Roma del 21-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via del Pigneto o la strada è chiusa per un avvallamento il ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i denti avvenuto nei pressi ... romadailynews.it Immaginate una mattina qualunque nel cuore pulsante di Roma, dove il traffico dell'EUR scorre rapido e le aule del liceo Aristofane riecheggiano di voci adolescenti. #Roma #Discriminazione #IdentitàDiGenere #DirittiLGBTQ #Transgender - facebook.com facebook