Il traffico nella capitale alle 16:30 del 21 aprile 2026 presenta alcune criticità, secondo le segnalazioni di Roma infomobilità, un servizio gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le informazioni disponibili indicano l’andamento della circolazione su diverse direttrici, con alcune aree interessate da rallentamenti o code. La situazione viene monitorata costantemente per fornire aggiornamenti in tempo reale ai cittadini.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono problemi sulla tangenziale est per un incidente code tra via Livorno il bivio per la 24 Roma Teramo in direzione di San Giovanni incidente anche su via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede Ostia ed in occasione del primo anniversario della morte di papa Francesco fino alle 21 circa cerimonia di commemorazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore modifica alla viabilità in tutta l'area circostante proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazione per il traffico...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-04-2026 ore 16:30

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