Il traffico a Roma nel pomeriggio del 21 aprile 2026 si presenta con alcune criticità. Alle ore 14:30, la città ha registrato rallentamenti e code in diverse zone, con percorsi segnalati come congestionati. Il servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni della viabilità e sulle eventuali deviazioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via del Pigneto o la strada è chiusa per un avvallamento il traffico è deviato su via alipio per i veicoli pesanti La deviazione è all'altezza di piazza dei Condottieri intanto su via ci dice a carreggiata è ridotta all'altezza di via Appia Antica per lavori lavori anche in via Guinizelli con la chiusura temporanea della strada tra Largo Oriani è largo Leti in via Aurelia invece il riduzione di carreggiata sempre per un bicchiere tra Largo perassi e via di Acquafredda https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260421file6375b3bd-ff49-4333-b08c-f095d8833757PmCADtRuPor23NOnx2R.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-04-2026 ore 14:30

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