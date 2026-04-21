Traffico Roma del 21-04-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 21 aprile 2026, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha diffuso aggiornamenti sul traffico in città. La comunicazione riguarda le condizioni della viabilità in tempo reale, offrendo informazioni utili agli utenti per pianificare gli spostamenti. La rete stradale presenta alcune criticità che vengono monitorate costantemente dal sistema di gestione della mobilità urbana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa mattina possibili rallentamenti in centro per una cerimonia in Piazza Venezia sempre in centro sulla Lungotevere traffico rallentato tra ponte Garibaldi e ponte Umberto Primo in direzione Flaminia rallentamenti in via Ardeatina tra via della Falcognana via Torri di Castel di Leva così come il traffico sta rallentando tra al Grande Raccordo Anulare e via Aurelia Antica e intanto è stata riaperta via Salaria tra piazza di Priscilla via Salaria in direzione del raccordo anulare la strada era stata chiusa per lavori https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260421file9403b7ec-53f7-4a2d-a0de-533dc84f0539PmCADtRuPor2LNLuKrn.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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