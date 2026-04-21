Alle prime ore del mattino del 21 aprile 2026, si segnalano incolonnamenti sul grande raccordo anulare di Roma a causa di traffico intenso. La circolazione risulta rallentata in entrambe le direzioni, con veicoli in coda lungo tratti significativi dell’arteria. La situazione si presenta stabile alle ore 7:30, con le auto che procedono a passo d’uomo e alcune aree che registrano congestioni più marcate.

Luceverde Roma trovati incolonnamenti per traffico intenso sul grande raccordo anulare dalla Roma Napoli la via Appia in carreggiata interna mentre su quella esterna Si procede a rilento tra la Prenestina era classificato il tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con cuore sull'intero percorso in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est e il traffico in coda tra in via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico Code in entrata a Roma sulla via Salaria sulla via Flaminia rispettivamente tel aeroporto dell'Urbe e la tangenziale est e dal Grande Raccordo Anulare a via dei Due Ponti nel centro città incolonnamenti sulla via Pontina verso la capitale da Pomezia a via di Trigoria per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-04-2026 ore 07:30

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