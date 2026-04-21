Alle 17:30 del 21 aprile 2026, si registra un traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio. Le principali vie sono congestionate, con rallentamenti diffusi e code in diverse zone. La situazione riguarda soprattutto le arterie principali e le uscite autostradali, dove si accumulano veicoli in attesa di scorrere. La circolazione si presenta compatta in molte aree della regione.

luce verde Lazio Buonasera Bentrovati intenso traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma diversi disagi registrati sul Raccordo Anulare disagi legati al traffico intenso manca ad alcuni incidenti Ed è proprio un incidente da poco ho risolto in carreggiata interna a provocare incolonnamenti tra le uscite Pisano e Montespaccato in direzione Cassia ancora in carreggiata interna abbiamo code per traffico molto intenso tra le uscite casse Salaria altri incolonnamenti a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica si tratta di un altro incidente decisamente trafficato anche la zona sud del raccordo anulare in.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-04-2026 ore 17:30

Notizie correlate

Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis...

Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Viterbo code per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo e l'uscita per Soriano nel Cimino si...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Multe nel Lazio, Roma incassa 132 milioni: ma c’è una città che spreme di più i cittadini; Tragico incidente sulla strada statale tra Abruzzo e Lazio: una vittima; Serie A, Napoli-Lazio 0-2. Video, gol e highlights.

Traffico Lazio del 21-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sostenuto il traffico sul Grande Raccordo Anulare sulla carreggiata interna abbiamo contattati tra bufalotte Tiburtina e più ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in siamo dal raccordo anulare dove abbiamo ... romadailynews.it

Mercoledì 22 aprile, dalle ore 18:00 fino a termine del servizio, modifiche al percorso di #linea3, #linea6 e #Linea9 a causa della chiusura al traffico di #viadellazzaretto. Info: https://atb.bergamo.it/avvisi/atalanta-lazio - facebook.com facebook

Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei @_Carabinieri_ a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com