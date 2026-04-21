Il traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare nel Lazio è segnalato come sostenuto alle 9:30 del 21 aprile 2026. La situazione interessa principalmente le zone di ingresso e uscita dell’anello stradale, con rallentamenti evidenti in alcune tratte. Al momento, non risultano incidenti o chiusure che possano aggravare la circolazione. La situazione del traffico viene monitorata in tempo reale.

Luceverde Lazio trovati sostenuto il traffico sul Grande Raccordo Anulare sulla carreggiata interna abbiamo contattati tra bufalotte Tiburtina e più avanti tra Casilina e Appia in esterna Si procede a rilento dall'appia il bivio per la Roma Napoli con ulteriori incolonnamenti tra Torre Angela e la Tiburtina code per traffico intenso ed entra da Roma sulla A24 roma-teramo tra Tor Cervara e la tangenziale est In questa ultima direzione proseguono in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per Soriano Chia prestare Attenzione anche alla segnaletica sul posto tra Lazio...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-04-2026 ore 09:30

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Mercoledì 22 aprile, dalle ore 18:00 fino a termine del servizio, modifiche al percorso di #linea3, #linea6 e #Linea9 a causa della chiusura al traffico di #viadellazzaretto. Info: https://atb.bergamo.it/avvisi/atalanta-lazio - facebook.com facebook