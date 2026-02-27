Crossroads presenta Paris Lullaby | un viaggio nella canzone francese tra swing e poesia
L’edizione 2026 di "Crossroads" muove i suoi primi passi nella provincia di Ravenna. Venerdì 6 marzo il festival itinerante porterà all’Auditorium Corelli di Fusignano il Fontamar Consort, composta dalla cantante Laurianne Langevin e il pianista Jean Fontamar, che con “Paris Lullaby” ripercorrono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Un viaggio tra arte e poesia, Emanuela Presepi presenta il volume "Il respiro della vita"In contemporanea alla mostra “Il Suono dell'Anima” di Emanuela Presepi, allestita a Cesena al Caffè della Malatestiana, l'artista presenta il suo...
Altri aggiornamenti su Paris Lullaby.
Discussioni sull' argomento Crossroads presenta Paris Lullaby: un viaggio nella canzone francese tra swing e poesia; Fontamar Consort apre Crossroads con Paris Lullaby; A Fusignano torna il festival Crossroads, dal 6 marzo sette concerti jazz all’auditorium Corelli; CROSSROADS 2026 – Jazz e altro in Emilia-Romagna.
Il Festival Crossroads alla Tenda. Langevin e Doublet in ’Paris Lullaby’Tappa in città per il festival itinerante ’Crossroads – Jazz e altro in Emilia Romagna’ che oggi, alle 20.45, porta alla Tenda di viale Monte Kosica il concerto ’Paris Lullaby’ con Laurianne Langevin ... ilrestodelcarlino.it
La XXVII Edizione di Crossroads Festival porta a Fusignano Fontamar Consorte con “Paris Lullaby - facebook.com facebook