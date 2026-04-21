Toscana Ars Manualis | il ritorno dei grandi maestri dell’artigianato

Dal 23 al 25 aprile 2026, in Toscana si terrà Ars Manualis – L’Eredità dei saperi, una manifestazione dedicata all’artigianato artistico locale. L’evento riunirà maestri artigiani provenienti dalla regione, che esporranno e realizzeranno opere manuali. La manifestazione si svolgerà in diverse locations e coinvolgerà anche workshop e dimostrazioni pratiche. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le tecniche tradizionali e trasmettere le competenze ai visitatori.

Dal 23 al 25 aprile 2026, la Toscana mette in scena l’evento Ars Manualis – L’Eredità dei saperi, una manifestazione dedicata all’eccellenza del lavoro manuale che vedrà protagonisti i maestri dell’artigianato artistico locale. Organizzata con il supporto e la collaborazione di Conartigianato Firenze, la rassegna aprirà i battenti dalle ore 10:00 fino alle 20:00, offrendo un percorso tra opere uniche e tecniche tramandate nel tempo. Il valore economico della maestria territoriale. Non si tratta solo di una semplice esposizione, ma di un tassello fondamentale per sostenere il tessuto produttivo della regione. La mostra mira infatti a dare risalto alla capacità di coniugare le antiche tradizioni con le moderne spinte innovative, mettendo in vetrina prodotti che sono il risultato di una passione costante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana, Ars Manualis: il ritorno dei grandi maestri dell’artigianato Notizie correlate Ars Manualis, mercatino d'artigianato artisticoUn appuntamento imperdibile per gli amanti dell'arte e dell'artigianato di alta qualità. "Sulla linea di Cristo", in mostra il mistero pasquale attraverso le opere dei grandi maestriAll’Abbazia del Monte ha aperto la mostra “Sulla linea di Cristo”, che racconta la passione di Cristo attraverso le incisioni di grandi maestri tra i...