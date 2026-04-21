torna la banda dei dossier

Torna a far parlare di sé la cosiddetta banda dei dossier, un gruppo di soggetti coinvolti in attività di spionaggio e raccolta di informazioni riservate. Tra i nomi in codice utilizzati figurano Naufrago, Mezzochilo, Corazziere, Legno, Legnetto e Juventino. Le indagini hanno portato alla luce una rete di persone che si scambiano dati sensibili, con alcune delle figure coinvolte già note alle autorità.

Naufrago, Mezzochilo, Corazziere, Legno, Legnetto, Juventino. Sono alcuni dei nomi in codice utilizzati dai componenti del ‘gruppo dei neri’ a cui Giuseppe Del Deo – ex vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, incaricato lasciato nell’aprile del 2025 dopo oltre trent’anni nei servizi segreti (mentre l’Aisi era nella bufera per le vicende di Gaetano Caputi e Andrea Giambruno) – avrebbe affidato attività parallele e clandestine di "tipo para investigativo" con collegamenti e rapporti che arrivano fino al Vaticano. Dalle indagini della procura di Roma, che ha delegato una serie di perquisizioni eseguite ieri mattina dai carabinieri del Ros, emergono nuovi tasselli sulla rete della cosiddetta ‘ Squadra Fiore ’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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