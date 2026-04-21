Torna il padre del Bosone Tonelli la star al Petrarca

Stasera alle 21, al Teatro Petrarca, si svolgerà un evento legato alla stagione di Arezzo Science Lab, con il ritorno di un noto fisico coinvolto nello studio del Bosone. La serata vedrà la partecipazione di un ricercatore che ha contribuito alla scoperta di questa particella, e sarà l’occasione per approfondimenti scientifici e discussioni aperte al pubblico. L’evento è promosso dall’organizzazione culturale locale e si svolgerà in un teatro della città.

Stasera alle 21 al Teatro Petrarca appuntamento con un nuovo capitolo della stagione di Arezzo Science Lab. Sarà di scena il Professor Guido Tonelli per la sua conferenza: “Materia, la magnifica illusione”. "Avere con noi il Professore Tonelli è un vero onore, e siamo fortunati ad aver stretto con lui un rapporto di amicizia. La sua è una delle lezioni più attese di questa edizione dopo gli incredibili successi degli scorsi anni - dicono i Direttori del Festival, Gabriele e Lorenzo Grazi - Stiamo portando avanti una serie di conferenze a sua cura dove abbiamo esplorato i concetti di vuoto, di tempo e la genesi dell’universo, è giunto finalmente il momento di osservare con la sua sapiente guida la formazione della materia".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il padre del Bosone. Tonelli la star al Petrarca Notizie correlate Leggi anche: Guido Tonelli al Petrarca, "Pagine verdi" alla Casa dell'Energia Torna la festa del mandorlo ad Arquà PetrarcaIn programma il primo marzo, ma in caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 8 marzo 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna il padre del Bosone. Tonelli la star al Petrarca; Il Papa ad Annaba. Il figlio di Agostino oggi torna a casa; Papa Leone XIV è arrivato in Angola: Non è mio interesse dibattere con Trump; Un presidente contro il Papa: torna la lotta per le investiture?. Claudio Lauretta torna in scena dopo la morte del padre: Ciao Papà, so che eri qui con noiClaudio Lauretta torna sul palco del Teatro Leonardo di Milano e dedica lo spettacolo al padre Domenico, morto l'8 aprile a Novi Ligure ... fanpage.it Condannato per la morte del padre e della madre, ma torna libero: il caso Giampiero BurattiniFirenze, 1 aprile 2026 – Condanna a cinque anni per omicidio colposo aggravato e revoca delle misure cautelari. Torna in libertà Giampiero Burattini, il 57enne accusato di aver provocato la morte del ... lanazione.it +++ TORNA BARILARI A FOGGIA, ESONERATO PAZIENZA. GUIDERÀ I ROSSONERI ALL’ULTIMA DI CAMPIONATO +++ - facebook.com facebook Il vicepremier #Salvini torna in Langa per il completamento Asti-Cuneo. x.com