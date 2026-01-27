Torino ragazza segregata in casa dopo il matrimonio combinato con il cugino | sposo a processo con mamma e papà

In questa vicenda, una donna di 25 anni racconta le sofferenze vissute dopo un matrimonio combinato in Marocco e le conseguenze legali per lo sposo e i genitori. La storia evidenzia le difficoltà di chi si trova in situazioni di costrizione e maltrattamenti, con un approfondimento sulla vicenda giudiziaria che coinvolge la famiglia del marito.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.