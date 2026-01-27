Torino ragazza segregata in casa dopo il matrimonio combinato con il cugino | sposo a processo con mamma e papà
In questa vicenda, una donna di 25 anni racconta le sofferenze vissute dopo un matrimonio combinato in Marocco e le conseguenze legali per lo sposo e i genitori. La storia evidenzia le difficoltà di chi si trova in situazioni di costrizione e maltrattamenti, con un approfondimento sulla vicenda giudiziaria che coinvolge la famiglia del marito.
Dalle nozze imposte ai maltrattamenti subiti dallo sposo e dai genitori di lui. Sono durate quasi due anni le sofferenze di una donna, oggi 25enne, che nel 2019 è arrivata a Torino dopo il matrimonio combinato in Marocco tra lei e un cugino di secondo grado, suo coetaneo. Ha denunciato una serie.🔗 Leggi su Torinotoday.it
