A maggio, il film Top Gun tornerà nelle sale italiane in occasione del suo 40° anniversario. La pellicola, interpretata da Tom Cruise nel ruolo di Maverick, sarà protagonista di alcune proiezioni speciali organizzate in diverse città. La distribuzione delle anteprime è stata annunciata, senza indicare ancora le date precise. La pellicola originale del 1986 vedrà così una nuova distribuzione nelle sale italiane.

A maggio la storia di Maverick, il pilota interpretato da Tom Cruise tornerà sul grande schermo con alcune proeizioni evento. Paramount Pictures ha annunciato in che modo verrà celebrato il 40esimo anniversario dell'uscita nelle sale del film Top Gun: a maggio il cult e il sequel torneranno per una settimana nelle sale. L'appuntamento è quindi il 13 e il 14 maggio per il primo capitolo della storia e il 18 e il maggio per il secondo. Il ritorno di Top Gun nelle sale Tom Cruise aveva annunciato il ritorno nei cinema di Top Gun con un post sui social in cui dichiarava: "Se ne sentite il bisogno. Due film. Un grande schermo. Di nuovo nei cinema, il 13 maggio, per .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Top Gun torna nelle sale per il 40° anniversario, svelata la data delle proiezioni evento

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