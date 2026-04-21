Toccare il cielo sopra Viareggio | il Principe riaccende la terrazza tra cucina d’autore e vista mare

A Viareggio, il 21 aprile 2026, si è riacceso il locale sulla terrazza che si affaccia sul mare, dove si combina cucina d’autore e una vista panoramica. Si tratta di un punto di ritrovo frequentato da persone di elevato rango sociale e da imprenditori. Questo luogo è noto per essere uno dei pochi in città che permette di ammirare il cielo e il mare contemporaneamente.

Viareggio, 21 aprile 2026 – È l’unico luogo dove davvero si tocca il cielo con un dito. Dove principi, magnati e imprenditori dai cognomi altisonanti amano rifugiarsi. Riapre il 25 aprile uno degli spazi più iconici della Versilia: la terrazza panoramica del Grand Hotel Principe di Piemonte. Un paradiso sospeso tra cielo e mare, con una vista a 360 gradi che abbraccia la costa e le Alpi Apuane, pronto ad accogliere ospiti e visitatori anche per la nuova stagione. Accanto alla piscina panoramica, tornano protagonisti La Terrazza Bistrot e La Terrazza Rooftop Bar, due anime complementari dedicate rispettivamente alla cucina d’autore e alla convivialità più informale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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