Le aree di sosta lungo le strade si riempiono di tir pronti allo sciopero, che durerà diversi giorni. La mobilitazione è motivata dalla richiesta di ristori, e i camion rimangono fermi senza muoversi. La situazione coinvolge molte autostrade e interessa diversi operatori del settore. I rischi di disagi per i cittadini si fanno sentire, mentre le aree di sosta si popolano di mezzi parcheggiati.

Le aree di sosta si riempiono, ma i camion restano immobili. Non è una pausa, né una coincidenza: è una scelta. Gli autisti si fermano, parlano, fanno i conti. E quei conti non tornano più. Nel rumore dei motori spenti si sente qualcosa di diverso dal solito: è il segnale di una protesta che sta per esplodere. Perché quando lavorare significa perdere, fermarsi diventa inevitabile. Il settore dell’ autotrasporto si prepara a uno sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio, contro il caro gasolio che sta mettendo in ginocchio le imprese. A proclamare il fermo è Unatras, che riunisce dieci sigle di categoria, da Confartigianato a Legacoop. La frattura tra le associazioni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tir pronti allo sciopero, saranno molti giorni: “Lotta per i ristori”. I rischi per i cittadini

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