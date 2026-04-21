Tim Cook il consolidatore

Dopo 15 anni al vertice dell'azienda, il CEO ha annunciato le proprie dimissioni, lasciando un segno duraturo sulla società. Durante il suo mandato, ha guidato diverse innovazioni e cambiamenti strategici che hanno influenzato il mercato globale. La sua partenza apre la strada a una nuova fase di leadership e a possibili evoluzioni nelle strategie aziendali. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota interna.

Dopo 15 anni il CEO di Apple lascia un'importante eredità, ma anche un compito difficile per chi gli succede: tornare a innovare Quando nell’estate del 2011 Tim Cook fu scelto come nuovo CEO di Apple, la società aveva un valore in borsa di quasi 350 miliardi di dollari. Quindici anni dopo, mentre Cook si appresta a lasciare la guida di una delle aziende tecnologiche più influenti e ricche al mondo, il valore di Apple è di circa quattromila miliardi di dollari. Per la maggior parte degli analisti, avere decuplicato il valore di una società sarebbe un risultato più che sufficiente per definire il successo di un amministratore delegato, ma in questi quindici anni Tim Cook è stato molto altro.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Tim Cook il consolidatore Notizie correlate Leggi anche: Tim Cook: il dialogo diretto con i leader è la chiave per l’innovazione Apple cambia era: Tim Cook cede il comando a John TernusIl passaggio di testimone ai vertici della multinazionale di Cupertino è ormai ufficialmente delineato: Tim Cook lascerà la guida operativa per... Panoramica sull’argomento Apple, finisce l'era di Tim Cook. Chi è John Ternus prossimo Ceo dell'aziendaLo scettro di Apple passa di mano. Da Tim Cook, che lo aveva ricevuto da Steve Jobs, a John Ternus in completa continuità aziendale. iltempo.it Tim Cook lascia la guida di Apple: chi è il nuovo CEO John TernusTim Cook passa a presidente esecutivo dopo la successione pianificata, con continuità operativa e focus sulla nuova fase del gruppo. fortuneita.com