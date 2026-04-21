Ti racconto una storia alla ChorusLife Arena in scena Edoardo Leo

Martedì 5 maggio alle 21, alla ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà lo spettacolo “Ti racconto una storia – Racconti semiseri e tragicomici” con Edoardo Leo. L’evento prevede una rappresentazione teatrale che si svolge nel luogo cittadino, coinvolgendo il pubblico presente. La pièce è in programma per quella sera e sarà interpretata dall’attore e regista italiano.

Martedì 5 maggio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Ti racconto una storia – Racconti semiseri e tragicomici”, con Edoardo Leo. Ti racconto una storia è uno spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni, con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha collezionato dall’inizio della sua carriera ad oggi. Anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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