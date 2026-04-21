THE FLOOR | PROSEGUE IL TREND POSITIVO DEL GAME CON PEREGO E VAGNATO

La terza puntata di The Floor, il game show trasmesso da Rai2 e condotto da Paola Perego con Gabriele Vagnato, ha registrato un ottimo ascolto. Il programma, che vede i due conduttori coinvolgere i concorrenti in diverse sfide, continua a mantenere un trend positivo di pubblico. La puntata ha attirato un pubblico consistente, confermando l'interesse verso questo format.

Ottimo ascolto per la terza puntata di The Floor, il game show di Rai2 condotto da Paola Perego con Gabriele Vagnato. Il game di Rai2 alla terza puntata risulta stabile e fedele ai dati del debutto, totalizzando il 5.5% di share con 827.000 telespettatori medi. Dopo il calo della seconda puntata dovuta principalmente all’atteso debutto dei Cesaroni, Paola Perego riporta oltre la media di rete lo show. Un prodotto semplice e vincente, un sano divertimento adatto a tutta la famiglia, che crea distacco rispetto ai flop al 2% della stagione in corso. Dato più alto della stagione, segna un +1.6% rispetto la seconda puntata, diventando la puntata più vista della stagione e superando anche il debutto.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - THE FLOOR: PROSEGUE IL TREND POSITIVO DEL GAME CON PEREGO E VAGNATO Notizie correlate THE FLOOR: OTTIMO ESORDIO PER PEREGO E VAGNATO NEL GAME DI RAI2Ottimo esordio per Paola Perego che nonostante torni in video nel pieno di Pasqua, per altro per la prima volta col sole e quindi un’Italia in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Madonna torna sulla pista da ballo con la seconda parte di Confessions on a Dance Floor: svelata la data di uscita; Madonna annuncia il suo nuovo album Confessions II, in uscita il prossimo 3 luglio; Marines rappel and seize Iranian vessel, images; Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 20 aprile 2026 e le anticipazioni: da 'I Cesaroni' a 'La buona stella' a 'The Floor'. The Floor cresce ancora e sfida le fiction: può davvero funzionare un game show in prima serata?La terza puntata di The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno riporta il programma su un terreno più solido. Con 827.000 spettatori e il ... msn.com Helix Floor ed Helix Stadium, un po’ di chiarezza. Molti amici qui ed altrove mi hanno domandato come mai non sto usando Heiix Stadium in tour con Gianni Morandi, elenco qui un po’ di motivazioni per spiegare tutto: 1. I suoni creati in precedenza su floor po facebook Nuova settimana = nuove uscite High Potential The Floor Belve Daredevil: Rinascita The Testaments Tutto questo e molto altro vi aspetta su #DisneyPlus. x.com