Nella prima puntata del nuovo programma su Rai 2, Paola Perego ha ottenuto un risultato superiore rispetto alle precedenti trasmissioni. La conduttrice è tornata in televisione nel periodo di Pasqua, in una giornata caratterizzata da sole e movimento nel paese. La sua presenza ha attirato più spettatori rispetto ai tentativi passati, segnando un esordio positivo per il format.

Ottimo esordio per Paola Perego che nonostante torni in video nel pieno di Pasqua, per altro per la prima volta col sole e quindi un’Italia in movimento, totalizza più dei flop precedenti di Rai2. La prima puntata di The Floor porta a casa 787.000 spettatori con il 5.5% di share, nonostante l’anteprima al 2.8% di share con circa 500.000 spettatori, quindi il traino inesistente del Tg2 Post, Perego fa salire i dati, considerando anche Rai1 e Canale5 accesse fino a tardi con titoli importanti nell’access che hanno cambiato gli equilibri del prime time. Il debutto di The Floor non è paragonabile ai precedenti in quanto la prima edizione debutto il 2 gennaio e la seconda il 10 settembre. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - THE FLOOR: OTTIMO ESORDIO PER PEREGO E VAGNATO NEL GAME DI RAI2

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Torna su Rai 2 "The Floor - Ne rimarrà solo uno", ma condotto da Paola Perego e dallo youtuber Gabriele Vagnato x.com