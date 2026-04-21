The Floor cresce negli ascolti su Rai 2 | la terza puntata segna il record stagionale – i dati auditel

The Floor continua la sua corsa positiva nel prime time di Rai 2 e, puntata dopo puntata, consolida la propria presenza nel lunedì sera televisivo. Nella serata di lunedì 20 aprile, il game show ha infatti raccolto il 5,5% di share (827.000 telespettatori), firmando il risultato migliore di questa stagione e mettendo a segno una crescita di 1.6 punti rispetto a lunedì scorso. Un dato significativo, che consente al programma di superare anche GialappaShow su TV8, fermo al 5.4%. Si tratta di un segnale importante per Rai 2, ma anche per il genere stesso dei game show in prima serata. In una televisione sempre più frammentata, dove l’offerta si moltiplica e il pubblico si distribuisce su più canali e piattaforme, The Floor riesce a ritagliarsi uno spazio ben definito.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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