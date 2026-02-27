Ascolti tv 26 febbraio i dati auditel di Sanremo 2026 per la terza serata in aggiornamento

Ecco i dati sugli ascolti televisivi di giovedì 26 febbraio, aggiornati in tempo reale. La terza serata del Festival di Sanremo 2026, trasmessa su Rai1, ha visto la partecipazione di Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk come co-conduttrice. La serata ha attirato un vasto pubblico e i numeri sono in fase di elaborazione.

Gli ascolti tv di giovedì 26 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk come co-conduttrice. Questa edizione ha finora registrato un calo di share e spettatori rispetto alla scorsa edizione.