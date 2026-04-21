Durante la Milano Design Week, il marchio ha annunciato il lancio di ’The Cube’, un nuovo spazio espositivo permanente all’interno della fiera. Questo modello di store mira a rafforzare la presenza del brand sui mercati esteri, rappresentando una novità rispetto alle strutture precedenti. La decisione di introdurre ’The Cube’ segna un cambiamento rispetto alle strategie di vendita passate, con un focus sulla presenza fisica e sull’esperienza dei clienti.

In occasione della Milano Design Week, Chateau d’Ax compie una scelta che segna una netta discontinuità rispetto al passato e presenta ’The Cube’, uno spazio permanente in fiera che rappresenta il nuovo modello di store del brand. "Con ’The Cube’ - spiega Alessandro Colombo, Direttore Generale di Chateau d’Ax - portiamo al Salone del Mobile il nostro nuovo modello di store e una visione chiara di evoluzione del brand, più esperienziale, più connesso, più vicino alle persone. Un nuovo format retail coerente con la nostra visione Stay Together, che rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo della nostra rete, in Italia e all’estero". Un’iniziativa accolta con grande favore da Fiera Milano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’The Cube’ il nuovo modello di store per conquistare i mercati esteri

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