Terrorismo inneggiavano alle Brigate Rosse | 6 indagati c' è un minore

La polizia ha effettuato perquisizioni in due città italiane, Napoli e Firenze, su richiesta della Procura. Sei persone sono state indagate, tra cui un minorenne. Le operazioni sono state condotte dalla Digos e hanno coinvolto le abitazioni di cinque individui napoletani e di uno fiorentino. L’indagine riguarda presunte attività di propaganda e inneggiamento alle Brigate Rosse, legate a comportamenti sospetti di alcuni dei soggetti coinvolti.

Su disposizione della Procura, la Digos ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di cinque persone residenti a Napoli e una a Firenze. I reati contestati sono di partecipazione a un'associazione - ispirata a Brigate Rosse e Nuove Brigate Rosse - finalizzata alla commissione di atti di violenza di carattere terroristico. Fra i partecipanti figurerebbe anche un minorenne. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato tutti i dispositivi informatici (cellulari, computer, tablet) trovati in possesso degli indagati. Secondo quanto emerso finora nel corso delle indagini, le attività di propaganda si svolgevano sul web,...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terrorismo, inneggiavano alle Brigate Rosse: 6 indagati, c'è un minore Notizie correlate Propaganda eversiva ispirata alle Brigate Rosse ed esaltazione di Nadia Desdemona Lioce: sei indagati, coinvolto un minorenneUn’indagine della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura di Napoli ha portato all’esecuzione di una serie di perquisizioni... Nordio: “Evitiamo ritorno alle Brigate Rosse, non c’è più spazio per estremistiA due mesi dalla scadenza delle elezioni regionali, il presidente della Camera, con un tono acceso e un linguaggio che sembra voler sottolineare... Aggiornamenti e dibattiti Terrorismo, inneggiavano alle Brigate Rosse: 6 indagati, c'è un minoreSu disposizione della Procura, la Digos ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di cinque persone residenti a Napoli e una a Firenze. I reati contestati sono di partecipazione a ... iltempo.it Terrorismo ispirato alle Brigate Rosse, 5 perquisizioniFIRENZE / NAPOLI: Fra le abitazioni passate al setaccio dalla Digos in Campania e in Toscana c'è anche quella di un minorenne e di tre esponenti dei Carc ... toscanamedianews.it