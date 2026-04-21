Propaganda eversiva ispirata alle Brigate Rosse ed esaltazione di Nadia Desdemona Lioce | sei indagati coinvolto un minorenne

Un’indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura di Napoli ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone, tra cui un minorenne. Le accuse riguardano la diffusione di propaganda eversiva ispirata alle Brigate Rosse, con particolare attenzione all’esaltazione di Nadia Desdemona Lioce. L’operazione ha coinvolto anche la scoperta di materiali e messaggi online riconducibili a questa rete.

Un’indagine della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura di Napoli ha portato all’esecuzione di una serie di perquisizioni nei confronti di sei persone, cinque residenti nel capoluogo campano e una a Firenze, ritenute – a vario titolo – coinvolte in un’attività di propaganda e organizzazione riconducibile a un’ipotesi di associazione con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico. Le operazioni, delegate alla Digos della Questura di Napoli, sono state eseguite su decreto dell’autorità giudiziaria e hanno riguardato anche tre componenti della direzione del Partito dei Carc – Paolo Babini, Igor Papaleo e Marco Coppola – oltre a un minorenne, un 17enne, la cui posizione è ritenuta particolarmente delicata dagli inquirenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Propaganda eversiva ispirata alle Brigate Rosse ed esaltazione di Nadia Desdemona Lioce: sei indagati, coinvolto un minorenne Notizie correlate Nordio: “Evitiamo ritorno alle Brigate Rosse, non c’è più spazio per estremistiA due mesi dalla scadenza delle elezioni regionali, il presidente della Camera, con un tono acceso e un linguaggio che sembra voler sottolineare... “Inneggiano online alle Brigate Rosse”: inchiesta coinvolge i Carc, indagini anche a FirenzeFirenze, 21 aprile 2026 – C’è anche un minorenne tra le persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Napoli su una presunta associazione con...