Terni il pranzo del Primo Maggio | Momento conviviale ed occasione di confronto sui temi del lavoro

A Terni, il pranzo del Primo Maggio si svolge ogni anno ed è organizzato dall'associazione Bella Ciao. L'evento rappresenta un momento conviviale e viene anche utilizzato come occasione per discutere di temi legati al mondo del lavoro. La manifestazione richiama partecipanti che condividono questa tradizione, creando un'occasione di incontro tra diverse persone. La giornata si svolge nel rispetto delle consuetudini di questa ricorrenza.

Il tradizionale pranzo del Primo Maggio, organizzato da Bella Ciao, è un appuntamento che si rinnova di anno in anno. Ad ospitare l’evento sarà il centro sociale di comunità Tacito, dove si festeggerà la ricorrenza dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori il prossimo venerdì 1 maggio.Come.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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