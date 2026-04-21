Terni festa della Liberazione | divieti di sosta e circolazione per il passaggio del corteo ORDINANZA

Per sabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, è stata emanata un’ordinanza municipale che prevede divieti di sosta e di circolazione in alcune zone della città. La misura è stata adottata in vista del passaggio di un corteo e rimarrà in vigore durante tutta la giornata. Le autorità hanno comunicato le restrizioni e le modalità di attuazione per agevolare la sicurezza pubblica.

Una ordinanza municipale è stata adottata in previsione di sabato 25 aprile, ossia la festa della Liberazione. Il provvedimento sottoscritto dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli prevede delle limitazioni alla circolazione stradale e divieto di sosta in alcune strade e vie del.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Divieti temporanei di circolazione e sosta in alcune strade del centro di Catania per corteo studentesco"In occasione di un corteo studentesco autorizzato dalla questura e previsto per la giornata di lunedì 20 aprile, saranno adottati temporanei... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terni, festa della Liberazione: divieti di sosta e circolazione per il passaggio del corteo ORDINANZA; Narni – festa del patrono san Giovenale il 3 maggio; Festa della Liberazione; Gualdo Tadino celebra l’81° anno della Festa della Liberazione. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it 25 aprile in Toscana: le iniziative per l'81° anniversario della Liberazione dell'ItaliaLa Toscana si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma momenti di ricordo, ... gonews.it Storica, emozionante, indimenticabile. A Terni, nella cornice del PalaTerni, la ginnastica artistica maschile napoletana scrive una pagina che resterà nella memoria dello sport partenopeo: la Campania 2000 conquista la promozione in Serie A1, la massima se - facebook.com facebook “Via la sede Usl da Terni Il Campo largo sta scavando la fossa della città. Pronti a tutto, anche al referendum per il Lazio” - Melasecche (Lega) annuncia una interrogazione alla Giunta consiglio.regione.umbria.it/node/82408 #REGIONEUMBRIA x.com