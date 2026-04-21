Terni doppio appuntamento con la cultura | Diego Fusaro tra gli ospiti della Fondazione Fulvio Sbrolli

A Terni si susseguono due eventi culturali organizzati dalla Fondazione Fulvio Sbrolli presso la sede di via Galvani, previsti per giovedì 23 e venerdì 24 aprile. Tra gli ospiti figurano anche il filosofo Diego Fusaro, che parteciperà alle iniziative in calendario in entrambe le giornate. L’iniziativa coinvolge il pubblico locale con incontri che spaziano tra diverse tematiche culturali e intellettuali.

Un doppio appuntamento con la cultura curato dalla Fondazione Fulvio Sbrolli. La sede di via Galvani ospiterà le iniziative in programma, rispettivamente, giovedì 23 e venerdì 24 aprile. L’ingresso è libero. Il primo appuntamento, in ordine temporale (ore 18), è la presentazione del saggio.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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