Ternana ricorso sulla penalizzazione ‘congelato’ al Collegio di Garanzia | le motivazioni

Il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso di sospendere temporaneamente il ricorso presentato dalla Ternana riguardo alla penalizzazione di cinque punti inflitta alla società. La decisione è stata presa martedì 21 aprile, in conformità con le normative vigenti e considerando la situazione specifica vissuta dalla squadra. La questione rimane in sospeso mentre si attende una decisione definitiva sul caso.

Un ricorso ‘congelato’ a seguito della penalizzazione di cinque punti inflitta alla Ternana. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del Coni nel corso della giornata di martedì 21 aprile, seguendo di fatto le normative e la particolare situazione vissuta dalla società di via della Bardesca. A.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Zappi rilancia la sua battaglia legale: depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dopo l’inibizione di 13 mesiSalah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo, ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha detto Borussia Dortmund,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ternana, ricorso sulla penalizzazione ‘congelato’ al Collegio di Garanzia: le motivazioni; Ternana tra le carte bollate Curatori allo stadio; Ternana accerchiata dalle carte bollate, tra fallimento, penalizzazioni ed esclusione. Collegio di Garanzia: i ricorsi di Triestina e Ternana si discuteranno il 21 aprileIl Collegio di Garanzia discuterà il prossimo 21 aprile i ricorsi presentati da Triestina e Ternana in merito alle penalizzazioni subite in questa stagione sportiva. Lo comunica lo stesso organo del ... tuttomercatoweb.com Ternana: Pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il -5 in classificaProsegue la battaglia legale della Ternana, che in attesa di novità dai tribunali in merito alle motivazioni della conferma della penalizzazione annuncia di essere pronta a nuove mosse. Ecco la nota: ... tuttomercatoweb.com Non resta che sperare nel Collegio di garanzia del Coni, se il ricorso verrà accolto domani riavrà 7 dei 25 punti cancellati - facebook.com facebook