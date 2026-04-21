Tenco la tragedia e l’indifferenza Il Festival continua

Durante il festival, si è verificata una tragedia che ha scosso gli organizzatori e il pubblico presente. Nonostante l’incidente, l’evento è proseguito senza interruzioni, mantenendo il suo ritmo abituale. La scena si è svolta senza causare danni strutturali alla struttura principale, anche se l’accaduto ha suscitato attenzione e tensione tra i presenti. La manifestazione è continuata con la stessa intensità di sempre, senza modifiche al programma.

dall’inviata La tragedia è scoppiata inutilmente. Non ha frantumato questa grande baracca del Festival, le ha solo dato uno scossone. Lo choc, lo sbigottimento, la paura, le lacrime, il dolore si sono allargati in fretta come una macchia nera: poi lentamente i sentimenti si sono sbiaditi, le facce sconvolte si sono lasciate ricomporre dall’egoismo, la ferita si è richiusa. È impietoso dirlo ma anche la morte quando si tratta di canzoni risulta essere comoda, povera e breve. Non è solo la melodrammatica legge del teatro, lo spettacolo innanzitutto, che ha permesso alla macchina di non fermarsi, di rallentare soltanto e poi riprendere sia pure con qualche cigolio in più.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Festival di Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover della quarta serata. Omaggi a Vanoni e TencoSANREMO – Un altro tassello s’inserisce nel variegato mosaico del Festival di Sanremo 2026. Pronostici Barcellona-Rayo Vallecano: il festival del gol continuaBarcellona-Rayo Vallecano, i pronostici della sfida in programma al Camp Nou che vede protagonisti i blaugrana: ecco tutte le dritte Con il chiaro... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Rivoluzione islamica. L’Iran inaugura il regime teocratico; È morta la moglie Tragedia nel calcio italiano il triste annuncio.