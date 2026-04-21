Telstar-Sparta Rotterdam mercoledì 22 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20:00 si svolgerà la partita tra Telstar e Sparta Rotterdam. Dopo aver battuto il PSV il 22 marzo, il Telstar ha perso le due partite successive contro Groningen in casa e Utrecht in trasferta, entrambe con il risultato di 4-1. Le formazioni, quote e pronostici sono in fase di definizione.

Il Telstar non ha dato seguito alla vittoria contro il PSV del 22 marzo andando a perdere le due successive partite contro Groningen in casa e Utrecht, per 4-1 in trasferta. Al momento il club si trova al terzultimo posto in classifica, con due soli punti di vantaggio sulla zona di retrocessione diretta ma anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Telstar-Sparta Rotterdam (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leggi anche: Feyenoord-Telstar (domenica 22 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Eredivisie: preview Telstar-Sparta Rotterdam; Telstar v Sparta Rotterdam: survival fight meets top-half push; Quote scommesse Telstar - Sparta Rotterdam; Telstar vs Sparta Rotterdam Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Eredivisie 22-04-2026. Telstar-Sparta Rotterdam (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KH7pAvL #scommesse #pronostici x.com