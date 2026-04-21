Telstar-Sparta Rotterdam mercoledì 22 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20:00 si disputerà la sfida tra Telstar e Sparta Rotterdam. Il Telstar non ha ottenuto risultati positivi dopo la vittoria contro il PSV del 22 marzo, infatti ha perso le due partite successive contro Groningen in casa e Utrecht in trasferta, con il punteggio di 4-1. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, mentre i pronostici sono ancora in fase di valutazione.

Il Telstar non ha dato seguito alla vittoria contro il PSV del 22 marzo andando a perdere le due successive partite contro Groningen in casa e Utrecht, per 4-1 in trasferta. Al momento il club si trova al terzultimo posto in classifica, con due soli punti di vantaggio sulla zona di retrocessione diretta ma anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Telstar-Sparta Rotterdam (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leggi anche: Feyenoord-Telstar (domenica 22 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Quote scommesse Telstar - Sparta Rotterdam; Telstar vs Sparta Rotterdam Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Eredivisie 22-04-2026; Decisive figure fires PSV to away success at Sparta Rotterdam; Scheda squadra PSV Eindhoven.