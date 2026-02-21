Feyenoord-Telstar domenica 22 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Feyenoord ha fatto notizia ingaggiando l’attaccante inglese Raheem Sterling, ma la sua presenza contro il Telstar resta incerta. La società ha deciso di inserirlo nel roster, anche se non è ancora sicuro se potrà scendere in campo domenica sera. La scelta ha causato discussioni tra i tifosi, mentre i dirigenti attendono di valutare le sue condizioni fisiche prima del match. La partita si gioca alle 20:00 in un momento di grande attesa.
Il Feyenoord ha sorpreso tutti la scorsa settimana ingaggiando Raheem Sterling. L’inglese non era idoneo a giocare contro i Go Ahead Eagles, e anche la sua presenza contro il Telstar è incerta. Il trentunenne ex Chelsea e Man City può già allenarsi con la sua nuova squadra ma non ha ancora un permesso di lavoro dunque allenarsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Atalanta-Napoli (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta ha annunciato la volontà di continuare la sua serie positiva contro il Napoli, che domenica 22 febbraio si sfideranno alle 15:00 alla New Balance Arena.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Van Persie porta il Feyenoord in Belgio per 'colpa' di Sterling: il motivo; Feyenoord-Telstar Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE l’Eredivisie; Feyenoord vs Telstar Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Eredivisie 22-02-2026; Feyenoord-Telstar domenica 22 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici.
Feyenoord-Telstar Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE l’EredivisieFeyenoord-Telstar: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Eredivisie su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com
Feyenoord-Telstar (domenica 22 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/K5z8DWt #scommesse #pronostici x.com
Sedicesimo sigillo esterno per il PSV in campionato. Questa è la striscia di vittorie esterne più lunga di sempre, iniziata la scorsa stagione. Tra le mura amiche invece qualche inaspettato passo falso c'è stato (Telstar, NAC). Che i Boeren siano una squadra for - facebook.com facebook