Tangenti manette e ancora bombe L’Italia smarrita

Negli ultimi tempi, l’Italia ha vissuto episodi che coinvolgono tangenti, arresti e bombe. Mentre il crollo del blocco sovietico si è verificato senza grandi ripercussioni nel paese, l’attenzione pubblica si è concentrata principalmente sulle trasformazioni politiche di sinistra, con il passaggio dal Partito Comunista Italiano al Partito Democratico della Sinistra. La società si trova a fare i conti con eventi di natura diversa, che occupano il dibattito pubblico.

Il tracollo del blocco sovietico sembra essere accolto senza troppi scossoni in un’Italia dove l’unico dibattito apparente è a sinistra, con l’evoluzione del Pci in Pds. Ma il 1992 preannuncia la tempesta in cui naufragherà un’intera classe politica. La procura di Milano apre l’inchiesta Mani pulite. Dalle confessioni di Mario Chiesa, presidente del Pio albergo Trivulzio, comincia la caccia ai corrotti. Nel mirino il Psi, la Dc e tutti i principali partiti di governo. Un terremoto che costa la poltrona a Bettino Craxi, pronto a tornare al governo. Il Psi si dissolve, la Dc alla fine cambia nome e si divide. Andreotti, esponente chiave della corrente di destra, finisce sotto inchiesta per mafia dopo aver perso l’elezione a presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tangenti, manette e ancora bombe. L’Italia smarrita Notizie correlate Baby Gang arrestato ancora, il trapper più ascoltato d’Italia è di nuovo in manette (le accuse sono gravi)Mouhib Zaccaria, conosciuto dal pubblico con il nome d’arte Baby Gang, è finito nuovamente in manette. Italia smarrita: giovani in fuga, sanità fragile e giustizia sotto pressioneIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Altri aggiornamenti Si parla di: Tangenti, manette e ancora bombe. L’Italia smarrita; Inchiesta Teorema a Crotone: arrestati l'ex vicepresidente della Provincia Fabio Manica e altri 3 indagati. Divieto di dimora per il fratello. Tangenti per vincere al Tar, in manette giudice e avvocatoIl giudice Franco Angelo Debernardi, gia’ in servizio al Tar del Lazio, l’avvocato amministrativista Matilde De Paola, l’uomo d’affari Giorgio Cerruti e l’ex presidente della Banca Popolare di Spoleto ... affaritaliani.it