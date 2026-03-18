Baby Gang, il trapper più ascoltato in Italia, è stato arrestato nuovamente. Mouhib Zaccaria, noto con il nome d’arte, è stato fermato dalle forze dell’ordine con accuse di gravità variabile. Questa è la seconda volta che si trova in manette nel corso delle ultime settimane. L’arresto è avvenuto in un’operazione di polizia che ha coinvolto diversi agenti.

Mouhib Zaccaria, conosciuto dal pubblico con il nome d’arte Baby Gang, è finito nuovamente in manette. I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere che coinvolgono il ventiquattrenne trapper lecchese e alcuni soggetti a lui vicini. Le accuse sono pesanti: armi, rapina e maltrattamenti. Un nuovo capitolo di una storia giudiziaria che si intreccia paradossalmente con un successo musicale che non accenna a diminuire. Il nuovo provvedimento arriva a pochi giorni da un’altra condanna. Il 4 marzo scorso, infatti, Baby Gang è stato condannato a due anni e otto mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Baby Gang arrestato ancora, il trapper più ascoltato d’Italia è di nuovo in manette (le accuse sono gravi)

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Baby Gang rapper arresto nel 2025 è davvero un criminale

Una selezione di notizie su Baby Gang

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Nuovo arresto per Baby Gang, ma questa volta il reato su cui indaga la Procura di Lecco non è solo porto illegale d’armi e ricettazione, come successo in diversi episodi che coinvolgono il rapper Mouhib Zaccaria e il suo entourage criminale, ma anche i maltr - facebook.com facebook

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