Baby Gang arrestato ancora il trapper più ascoltato d’Italia è di nuovo in manette le accuse sono gravi

Da screenworld.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Baby Gang, il trapper più ascoltato in Italia, è stato arrestato nuovamente. Mouhib Zaccaria, noto con il nome d’arte, è stato fermato dalle forze dell’ordine con accuse di gravità variabile. Questa è la seconda volta che si trova in manette nel corso delle ultime settimane. L’arresto è avvenuto in un’operazione di polizia che ha coinvolto diversi agenti.

Mouhib Zaccaria, conosciuto dal pubblico con il nome d’arte Baby Gang, è finito nuovamente in manette. I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere che coinvolgono il ventiquattrenne trapper lecchese e alcuni soggetti a lui vicini. Le accuse sono pesanti: armi, rapina e maltrattamenti. Un nuovo capitolo di una storia giudiziaria che si intreccia paradossalmente con un successo musicale che non accenna a diminuire. Il nuovo provvedimento arriva a pochi giorni da un’altra condanna. Il 4 marzo scorso, infatti, Baby Gang è stato condannato a due anni e otto mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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