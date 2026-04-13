Al Vinitaly, l'attenzione si concentra sull'export del vino, con cinque ministri presenti all'inaugurazione. L'evento viene descritto come il principale palcoscenico internazionale per la promozione del settore vinicolo, che viene definito come una risorsa da tutelare e valorizzare. La manifestazione si svolge in un contesto in cui l'importanza della promozione internazionale del vino viene sottolineata ufficialmente.

"Il vino è una risorsa importante che stiamo difendendo e valorizzando e Vinitaly è la capitale della promozione del vino a livello mondiale". Con queste parole il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, lancia l’edizione numero 58 della fiera veronese che si terrà da oggi a mercoledì e alla quale parteciperanno numerosi esponenti del governo a testimoniare la vicinanza al settore. Soltanto oggi ci saranno cinque ministri. Presenti quattromila aziende in rappresentanza di tutte le regioni italiane su 100mila metri quadri di superficie espositiva. Al centro dell’edizione 2026 c’è il consolidamento della...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Vinitaly punta forte sull’export. All’inaugurazione cinque ministri

Export e diplomazia internazionale, le voci all'inaugurazione di VinitalyVerona è tornata a essere l'ombelico del mondo vitivinicolo con l'apertura ufficiale del 58° Vinitaly nei padiglioni di Veronafiere.

Inaugurazione Vinitaly, il taglio del nastro tra gli scossoni di guerra: “Export, lavoriamo di squadra”Verona, 12 aprile 2026 - “Il nostro vino è di altissima qualità ed è il frontman dell’export italiano nel mondo.