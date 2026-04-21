Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 21 aprile

Nel concorso del Superenalotto di oggi, martedì 21 aprile 2026, non sono stati estratti né '6' né '5+1'. Si tratta del primo appuntamento della settimana e, al momento, nessun giocatore ha indovinato la combinazione vincente. La sestina estratta non ha portato a premi di prima e seconda categoria. I numeri estratti sono ancora da comunicare ufficialmente.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto di oggi, martedì 21 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale. Centrati invece due '5' che vinconoi ciascuno 93.725,23 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 153,5 milioni di euro. Si torna a giocare giovedì 23 aprile. Al SuperEnalotto si vince con punteggi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 21/03/2026

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