Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 21 aprile 2026 non sono stati centrati né il “6” né il “5+1”. La somma totale dei premi in palio supera i 153 milioni di euro, ma nessun giocatore ha indovinato tutti i numeri necessari per portarsi a casa il jackpot più alto. La prossima estrazione si terrà tra qualche giorno, con l’attesa di nuovi risultati.

Nessun “6” né “5+1” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 21 aprile 2026, primo appuntamento settimanale. Il jackpot continua quindi a crescere, raggiungendo quota 153,5 milioni di euro per il prossimo concorso, in programma giovedì 23 aprile. Nonostante l’assenza del premio massimo, sono state centrate due vincite con il “5”, ciascuna da 93.725,23 euro. Premi significativi che confermano l’elevata partecipazione al concorso, anche in assenza del “6”. La combinazione vincente. La combinazione vincente dell’estrazione è stata: 18, 19, 40, 43, 56, 77 Numero Jolly: 6 Numero SuperStar: 65 Quanto si vince con i vari punteggi. Al SuperEnalotto è possibile ottenere premi con punteggi che vanno da 2 a 6 numeri indovinati, con una scala crescente di vincite.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Superenalotto, 6 da oltre 153 milioni: la notizia è appena arrivata

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