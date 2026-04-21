Koopmeiners scivola nelle gerarchie: solo 19' in tre partite, futuro segnato per l’olandese? Dentro al suo momento e qual è la strada tracciata in vista dell’estate Celik alla Juventus, il difensore turco resta sullo sfondo per l’estate. Le ultime novità dalla Continassa Rinnovo Vlahovic Juve, la stretta non arriva e il Milan tenta il colpaccio. Ma tra i rossoneri e il serbo c’è una netta distanza David, futuro tutto da scrivere: Spalletti vorrebbe valutarlo meglio nel ritiro estivo ma sul centravanti ci sono questi club Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Supercoppa Italiana, il caos delle regole durante la Serie A è un problema vero: quanto vale davvero il secondo posto? – VIDEO

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